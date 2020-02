Giroud: “Stavo per partire, a gennaio tra due fuochi. Ora testa al Chelsea”

Olivier Giroud, dopo la vittoria del Manchester United sul campo del Chelsea nel Monday night di Premier League, è tornato sulle voci di mercato che a gennaio lo vedevano vicino all’Inter. Ecco le sue parole racconte da RMC Sport

TRA DUE FUOCHI – Olivier Giroud, a lungo inseguito dall’Inter, è tornato a parlare del mercato di gennaio. Il francese si è visto annullare un gol dalla Var nel match di ieri tra Chelsea-Manchester United: «Da metà dicembre, e per tutto il mese di gennaio, ero tra due fuochi. Stavo per partire. Dal 1 febbraio, finito il mercato, sono tornato. Darò tutto il mio meglio per il Chelsea e poi anche per me a livello personale. Ho degli obiettivi da raggiungere. Certo non è stato facile. Sono determinato al 100% a inseguire gli obiettivi del club. In ogni caso, è bello ritrovare il campo e queste sensazioni».

Fonte: RMC Sport.