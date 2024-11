Chi è Giorgio Ricci Chief ‘Revenue Officer dell’Inter’: ritorno ed ex rivale!

Giorgio Ricci è stato nominato nuovo Chief Revenue Officer dell’Inter al posto di Luca Danovaro. Si tratta di uno dei primi nomi nuovi promossi dopo il cambio di proprietà da Suning a Oaktree. Ma chi è Giorgio Ricci? Ha già lavorato in nerazzurro.

NUOVO INGRESSO – Tramite un comunicato apparso stamani, l’Inter ha annunciato la nomina di Giorgio Ricci a Chief Revenue Officer del club, succedendo a Luca Danovaro. Ricci, il quale ha già ricevuto i complimenti del presidente Beppe Marotta e del Ceo Corporate Alessandro Antonello, entra in carica a partire da oggi lunedì 4 novembre. Egli si occuperà della gestione dell’Inter con un focus sulle entrate commerciali. In sostanza, il CRO (Chief Revenue Officer) è un dirigente aziendale responsabile di tutti i processi di generazione di fatturato in un’organizzazione. I CRO sono responsabili di guidare una migliore integrazione e allineamento tra tutte le funzioni correlate al fatturato, tra cui marketing, vendite, assistenza clienti, prezzi e gestione del fatturato. Sono anche responsabili della supervisione della strategia per una generazione di fatturato redditizia nel lungo termine dell’organizzazione.

Inter, chi è Giorgio Ricci: esperienza alle spalle e passato alla Juventus

EX RIVALE – Giorgio Ricci vanta un’esperienza ventennale nella consulenza esecutiva, nel marketing e nello sviluppo dei ricavi di importanti club calcistici italiani. Prima di entrare all’Inter, Ricci ha fondato la sua società di consulenza sportiva, Álevit Consulting. Per Ricci si tratta di un ritorno in nerazzurro. Infatti, aveva già lavorato a Milano dal 2012 al 2014 ricoprendo il ruolo di Chief Commercial e acquisendo una profonda conoscenza del brand nerazzurro. Successivamente dopo aver lasciato il club, ha lavorato per quattro anni alla Juventus: ossia dal 2018 al 2022. A Torino, ha rivestito la stessa mansione che rivestirà oggi all’Inter. Un’esperienza che ha seguito diversi incarichi di rilievo nella gestione dei ricavi e sponsorizzazioni per il club torinese.