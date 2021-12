Ginter, l’Inter scopre le carte e avanza un quadriennale al giocatore: le cifre

Ginter vicino a vestire la maglia dell’Inter. I nerazzurri non vogliono perdere altro tempo con il difensore tedesco tant’è che hanno già avanzato un quadriennale a cifre importanti

CIFRE − L’Inter manda forti avances a Mathias Ginter. Il giocatore tedesco, in scadenza dal Borussia Monchengladbach il prossimo 30 giugno 2022, piace e non poco ai nerazzurri. Marotta&Co pensano al colpo a parametro zero per rinforzare una retroguardia difensiva tra le migliori già in Italia e in Europa. Secondo Sport Mediaset, i contatti tra Inter e giocatore sono più che avanzati con il ‘sì’ del ragazzo che potrebbe arrivare anche a breve. Il club ha infatti proposto un contratto di quattro anni a 3,5 milioni di euro a stagione. Le sensazioni sono molto positive con lo stesso Ginter allettato dalla proposta dei nerazzurri.