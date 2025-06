Il gigante Mosquera per la difesa dell’Inter: due jolly da giocare – CdS

L’Inter ha messo gli occhi su Cristhian Mosquera del Valencia. Il club nerazzurro si è messo già al lavoro e può sfruttare due importanti jolly.

IL NOME PER LA DIFESA – Non è un mistero che l’Inter la prossima stagione avrà in rosa un nuovo difensore, giovane e di prospettiva. D’altronde Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono in là con gli anni e quindi è necessario dare una rinfrescata al reparto. Nel mirino il giovane Cristhian Mosquera del Valencia. Il ventenne spagnolo, ma di origini colombiane (vedi scheda giocatore), era già finito nel mirino delle squadre italiane nella passata stagione, quando bussarono alla porta del Valencia club come Milan, Napoli e Juventus. Ora è tornata alla carica l’Inter, che cercherà di sfruttare due jolly.

Mosquera-Inter, contratto e intesa col giocatore le due mosse

MOSSE PER PORTARLO A MILANO – Il primo jolly da sfruttare per portare Mosquera a Milano sarà quello del contratto. Il difensore spagnolo va in scadenza il 30 giugno 2026 e dunque il Valencia dovrà monetizzare qualcosa per non rischiare di perderlo a zero la prossima stagione. Inoltre, riferisce il Corriere dello Sport, l’Inter si sta già portando avanti nel trovare l’intesa col giocatore, in maniera tale da avere maggiore forza in sede di trattativa con lo stesso Valencia.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia