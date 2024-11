Giallo Thu-La e l’Inter non ingrana negli scontri diretti: il dato!

L’Inter non riesce ad ingranare negli scontri diretti, complice anche una scarsa vena realizzativa della Thu-La in avanti. Thuram e Lautaro Martinez da recuperare.

DIFFICOLTÀ – Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. E’ il giallo in questione si chiama Thu-La, abbreviazione della coppia gol dell’Inter Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Se l’Inter in questa prima parte di stagione ha raccolto solamente cinque punti in quattro scontri diretti, una miseria rispetto all’anno scorso, lo deve anche alla scarsa vena realizzativa del proprio duo in attacco. Contro Atalanta, Milan, Juventus e Napoli, Lautaro Martinez non ha trovato nessuna rete, mentre Thuram ha messo a referto solamente due gol ed entrambi contro l’Atalanta nel 4-0 rifilato alla terza giornata a San Siro. Insomma, troppo poco per una delle coppie d’attacco più forti in Italia e anche in Europa. Inter-Napoli è stata la riprova del momento non brillantissimo della Thu-La, cancellata dal campo dal tandem difensivo azzurro, composto da Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani.

Thu-La in difficoltà e l’Inter non ingrana negli scontri diretti

DIFFERENZA – Insomma, Thuram e Lautaro Martinez stanno vivendo un periodo di appannamento. E se i due non segnano, raramente l’Inter riesce a portare a casa gli scontri diretti. Lo scorso anno, ad esempio, la Thu-La è stata un fattore in questo tipo di partite. Numeri alla mano, Lautaro Martinez mise a referto quattro gol rispettivamente contro Atalanta (andata e ritorno), Juventus e Lazio. Migliore fu addirittura lo score di Thuram, che realizzò sei gol, purgando Roma (andata e ritorno), Milan (andata e ritorno), Napoli e Lazio. In aggiunta, contribuì anche all’autogol di Federico Gatti nella sfida al vertice dello scorso 4 febbraio a San Siro tra Inter e Juventus, che indirizzò praticamente lo scudetto dalle parti di Viale della Liberazione. Oggi la Thu-La è stanca, claudicante e fisicamente non al 100%. Ora l’approdo in nazionale, con l’obiettivo di cambiare marcia il più in fretta possibile. A dicembre, infatti, l’Inter avrà due scontri diretti: il primo a Firenze l’1 dicembre e poi all’Olimpico con la Lazio il 16. Servirà la vera Thu-La