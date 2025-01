Ghisolfi e i rumors di mercato su Frattesi: «Lui un figlio di Roma!»

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, ha commentato uno dei rumors del mercato di gennaio più caldi: un possibile ritorno nella capitale di Davide Frattesi.

NESSUNA SMENTITA – Quanto c’è di vero sull’interesse reciproco fra Davide Frattesi e la Roma? A fare luce è direttamente Florent Ghisolfi, direttore sportivo del club giallorosso. Prima dell’attesissimo derby contro la Lazio, su Dazn il dirigente ha dichiarato: «Frattesi vi piace? Non voglio commentare le voci di mercato. Posso dire che Frattesi è un buon giocatore, anche lui è un figlio di Roma. Però stasera la partita è più importante».

Ghisolfi, da Frattesi a Pellegrini: le intenzioni della Roma

ALTRI SPUNTI – Florent Ghisolfi, poi, prosegue parlando dell’altro nome caldo sull’asse Roma-Inter: «Lorenzo Pellegrini titolare un messaggio per il mercato? Voglio parlare solo della partita, non c’è cosa più importante stasera. Pellegrini è il nostro capitano, un figlio di Roma. Spero che oggi giochi una grande partita e che guidi la nostra squadra alla vittoria. Il futuro di Dybala? Parliamo con lui ed anche col suo procuratore. Siamo allineati. Anche per lui stasera sarà una partita importante, spero che faccia vivere emozioni ai nostri tifosi. Ranieri anche l’anno prossimo? Lo spero. Non mi piace parlare di altri allenatori oggi perché lui sta facendo un gran lavoro. Per me è una fortuna incredibile lavorare con lui».