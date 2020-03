Ghirelli: “Serie A, ecco le ipotesi e una data per decidere. Con l’UEFA…”

Condividi questo articolo

Ghirelli, presidente della Lega Pro, è il primo a parlare al termine del Consiglio Federale (anche perché fra i pochi che hanno presenziato anziché collegarsi in videoconferenza). Ai cronisti presenti ha spiegato cosa può succedere con la Serie A e le competizioni UEFA.

COME RISOLVERE? – Francesco Ghirelli fa sapere cos’è uscito dal Consiglio Federale, su come (e se) riprendere il campionati dopo il 3 aprile: «Le singole leghe avranno sino al 23 il tempo di affrontare le questioni e di avanzare le proposte, poi il 23 c’è il Consiglio Federale. L’organo che decide è la FIGC. Lo scudetto in Serie A? Le ipotesi sono tutte: non assegnare, assegnare a questo momento, fare i play-off. Si discuterà, io ho espresso la mia: che le leghe avanzino la loro ipotesi e poi il 23 si decide. L’unica volontà che si è deciso è che venga fatto prima che riprenda il campionato. Io intanto posso arrivare sino al 30 giugno (in Serie C, ndr), poi i play-off ce li ho già. Il calcio sta certamente discutendo con l’UEFA, poi io faccio il presidente della Lega Pro. Il campionato è sospeso, non so cosa deciderà la Serie A ma le nostre società hanno un’organizzazione rispetto agli alberghi e ai viaggi. Io recupero, poi gli altri vedremo (se slittare o meno, ndr)».