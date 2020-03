Getafe, Bordalas: “Inter equipazo fantastico! Giusto non andare a Milano”

Intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, José Bordalas, allenatore del Getafe, ha parlato dell’Inter e della partita mancata contro i nerazzurri

INTER-GETAFE – Queste le parole di José Bordalas, allenatore del Getafe, sulla decisione del presidente del club spagnolo, Angel Torres, di non volare a Milano per Inter-Getafe di Europa League a causa dell’emergenza Coronavirus. «La decisione del presidente è stata incredibilmente azzeccata. Viaggiare in quel momento era tremendamente rischioso per tempi e luogo. Basta pensare a quello che è successo ad altri che sono andati a Milano, come il Valencia o il Madrid di basket. La presa di posizione del presidente è stata positiva per noi e per il calcio: ha aperto gli occhi ad altri. C’era troppa gente che pensava che non sarebbe successo nulla e che bisognava venire continuare a vivere in maniera normale: il tempo ci ha detto che non era così, è arrivata la parola pandemia».

INTER – Bordalas sull’Inter. «Poco da dire: una squadra storica, un equipazo fantastico, con un grande allenatore e giocatori magnifici. Simbolo di un campionato, la Serie A, che sta crescendo tantissimo recuperando lo status calcistico che le appartiene. È arrivato Cristiano Ronaldo e prendete giocatori dalla Premier League, cosa impensabile fino a poco tempo fa. Per noi una sfida meravigliosa, piena di significati».

