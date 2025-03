Germania-Italia, Spalletti annuncia cambi: per l’Inter un possibile +1!

Domani sarà il momento di Germania-Italia, valida per il ritorno dei quarti di Nations League. Nella probabile formazione di Luciano Spalletti è confermata la quota Inter, che potrebbe anche aumentare.

LA VIGILIA – Per gli uomini di Luciano Spalletti si avvicina il ritorno dei quarti di finale di Nations League. Dopo l’andata disputata giovedì sera a San Siro, e terminata con una sconfitta per 1-2, la Nazionale azzurra si prepara al match di Dortmund. Germania-Italia, in programma alle ore 20.45 di domani sera, vedrà protagonisti anche i giocatori dell’Inter. Due i nerazzurri che giocheranno dal primo minuto, con la possibilità per un altro di inserirsi rispetto alla sfida d’andata. Il CT, infatti, prevede di apportare delle modifiche alla formazione titolare dello scorso giovedì, come preannunciato in conferenza stampa quest’oggi.

Germania-Italia, la probabile formazione di Spalletti: ecco quali giocatori dell’Inter in campo

I CAMBI – Tra le certezze di Germania-Italia c’è Alessandro Bastoni, pronto a partire nuovamente titolare nel trio difensivo azzurro che sarà completato da Federico Gatti e Alessandro Buongiorno. Proprio i due difensori sono le prime novità dell’undici di Spalletti. Confermato anche l’altro giocatore dell’Inter, Nicolò Barella: il centrocampista nerazzurro verrà lanciato di nuovo dal primo minuto nel centrocampo a cinque, composto anche Samuele Ricci e Sandro Tonali. Sulle fasce dovrebbero esserci Giovanni Di Lorenzo (al posto di Matteo Politano) e Destiny Udogie. Spalletti, poi, conferma Kean come centravanti ma cambia qualcosa anche nell’offensiva. Un altro calciatore dovrebbe prendere il posto di Raspadori in attacco e il dubbio potrebbe riguardare uno fra Daniel Maldini e Davide Frattesi.

LE OPZIONI – In conferenza stampa, infatti, il CT non ha escluso che il figlio d’arte possa partire dal 1′ domani, ma non ha neanche allontanato l’ipotesi di una maglia da titolare per il centrocampista interista. Su Frattesi, infatti, Spalletti ha dichiarato: «Da quello che ho potuto vedere sta bene. Poi ho visto anche che ha giocato poco. Solo la partita potrà dire se è in grado di giocarla bene dall’inizio, fa parte delle valutazioni. Abbiamo a che fare con una Nazionale forte e dobbiamo inventarci qualcosa». Mentre, su una possibile titolarità di Maldini: «Perché no?! Ha fatto vedere di essere un giocatore di livello top. Ha solo bisogno di macinare minuti in gare importanti per arrivare al suo massimo. Noi lì abbiamo due o tre calciatori che ci possono giocare e tra questi c’è anche lui». Non resta, dunque, che aspettare domani per capire a chi si affiderà Spalletti. Intanto, questa l’intera probabile formazione azzurra per Germania-Italia.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Bastoni, Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean.