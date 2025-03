Germania-Italia, formazioni ufficiali: 2/4 dell’Inter! Poi 4 cambi

Germania-Italia, formazioni ufficiali appena diramate per la sfida valevole per i quarti di finale di ritorno di Nations League. Ecco quanti saranno quelli dell’Inter dal 1′.

INTER PRESENTE – L’Italia questa sera sfiderà la Germania a Dortmund, al Westfalenstadion. In totale saranno quattro gli interisti presenti: i tre azzurri Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Davide Frattesi, oltre Yann Bisseck per i tedeschi. Tra questi solamente due titolari: Bastoni e Barella, schierati titolari rispettivamente come braccetto mancino della difesa e come mezzala nel 3-5-1-1 scelto dal commissario tecnico Luciano Spalletti. Il CT, rispetto alla sfida di andata giocatasi giovedì sera a San Siro, ne cambia quattro: dentro Gatti, Buongiorno, Ricci e Maldini. Davide Frattesi, dovrà invece aspettare il suo momento in panchina. Il centrocampista ex Sassuolo è un’arma preziosa a gara in corso, grazie ai suoi inserimenti e alla capacità di portare freschezza nella seconda metà della partita. In contemporanea ci sarà anche Francia-Croazia, dove Pavard sfida il suo futuro compagno Petar Sucic. E quest’ultimo scenderà addirittura titolare a Saint-Denis. Di seguito le formazioni ufficiali di Germania-Italia.

GERMANIA-ITALIA, FORMAZIONI UFFICIALI: DUE DELL’INTER

Germania (3-4-2-1): Baumann; Schlotterbeck, Tah, Tah; Kimmich; Goretzka, Stiller, Mittelstadt; Sané, Musiala; Kleindienst. Ct. Nagelsmann.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. Ct. Spalletti.