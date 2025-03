Germania-Italia, en plein Inter per Spalletti? Probabile formazione

Germania-Italia si disputerà domani 23 marzo alle ore 20:45: di seguito la probabile formazione del commissario tecnico Luciano Spalletti.

LA SFIDA – Germania-Italia è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Nations League. Gli azzurri sono chiamati all’impresa, avendo perso la gara d’andata con il punteggio di 1-2 a San Siro. Nonostante una buona prestazione nel complesso, la compagine italiana si è fatta rimontare dalla Nazionale avversaria, pagando caro gli errori compiuti nella seconda frazione di gioco. Ora, in Germania, la squadra azzurra avrà un solo risultato a disposizione, ossia la vittoria. L’auspicio di conseguirla si associa al presupposto per cui soltanto attraverso quel mordente visto nel primo tempo sarebbe possibile concretizzare il proprio obiettivo.

Germania-Italia, la probabile formazione di Spalletti:

LE SCELTE – In Germania-Italia Luciano Spalletti sarà costretto a cambiare la sua difesa, stante l’infortunio rimediato da Riccardo Calafiori all’andata contro la Germania. Al centro della retroguardia dovrebbe dunque esserci Alessandro Buongiorno, con Alessandro Bastoni spostato sulla sinistra. A centrocampo, confermati il nerazzurro Nicolò Barella e il calciatore del Newcastle Sandro Tonali, con Samuele Ricci che dovrebbe sostituire Nicolò Rovella. In avanti, nuovamente spazio a Giacomo Raspadori e Moise Kean.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Tonali, Ricci, Udogie; Raspadori; Kean. Allenatore: Luciano Spalletti.