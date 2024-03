Gente, è arrivato l’aiutino: serve per titoli ad effetto e ‘frustrati’!

L’Inter prima con l’aiutino fa ormai tendenza tra chi deve comporre titoli ad effetto e tra chi vede la propria squadra in caduta libera.

L’AIUTINO − Gente, è arrivato l’aiutino. Aiuta squadre prime in classifica, a +15 sulla seconda e dominatrici incontrastate. Serve anche per comporre titoli ad effetto, ad una stampa alla deriva e a tifosi frustrati. Venghino, signori: approfittatevene! Insomma, l’aiutino va via come il pane. E soprattutto quest’anno ha delle percentuali di vendita straordinarie. Lo sa bene l’Inter, suo malgrado, e un quotidiano di Torino, chiamato Tuttosport, che un giorno sì e l’altro pure fa uso di ‘aiutino’ per anestetizzarsi e anestetizzare. Oggi, l’apertura del quotidiano sportivo piemontese ha aperto con un eloquente ‘Inter, non ne hai bisogno’, riferendosi proprio all’aiutino o agli aiutini (singolare o plurale, la sostanza non cambia), che quest’anno avrebbero permesso ai nerazzurri di volare in classifica con 15 punti di distacco dalla diretta inseguitrice (la Juventus). Un +15 avvalorato da un percorso clamoroso, fatto di 72 punti, 69 gol realizzati, 13 subiti e da un gioco di rara bellezza. Come confermano anche all’estero. Già, per fortuna, qualcuno fuori dai confini apprezza chi lavora bene.

L’aiutino e gli aiutini: la tecnica per rimanere aggrappati

DOSSIER − La tecnica o strategia dell’aiutino oggi ha portato il suddetto Tuttosport a stilare una sorta di ‘dossier’ composto da tutti gli episodi dubbi o favorevoli all’Inter. Si è partiti da Napoli, passando per l’ultimo episodio contro il Genoa, fino a Firenze e alla partita contro il Verona. Un resoconto corredato dai commenti dell’ormai nota trasmissione di Dazn, chiamata Open Var. Un dossier, anticipato, da un introduzione che tiene a precisare l’estraneità di Tuttosport dai cicisbei del web e della fantomatica ‘Marotta League’. Come per dire: lancio la pietra e nascondo la mano. Insomma, sono gli stessi dossier di quanto Tuttosport eleggeva a squadra mitica la Vecchia Signora campione per nove anni al coro: ‘Chi non vince si aggrappa agli arbitri’? Ovviamente, no! Ora è difficile stare dall’altra parte. Ma in qualche modo bisognerà trovare posto…