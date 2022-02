Genoa-Inter, torna Dumfries dal 1′. Solito ballottaggio in attacco – TS

Genoa-Inter è in programma questa sera alle 21:00. Per i nerazzurri di Inzaghi è fondamentale vincere per ripartire al meglio nella corsa allo scudetto. Torna Brozovic a centrocampo. Ballottaggi in avanti

LE SCELTE – Genoa-Inter andrà in scena questa sera alle 21. I nerazzurri, guidati da Inzaghi, arrivano al match con il magro bottino di un punto conquistato nelle ultime tre giornate. Ecco che quindi, la gara di questa sera, è fondamentale per continuare la corsa allo scudetto. In vista del match del “Marassi”, Inzaghi ritrova Brozovic, al rientro dalla squalifica. Il croato partirà titolare al fianco di Barella e Calhanoglu. Sugli esterni torna Dumfries dal 1′, con Perisic sulla sinistra. In avanti solito ballottaggio: davanti, secondo il Tuttosport, dovrebbero agire Dzeko e Lautaro Martinez, favorito su Sanchez.

Fonte: Tuttosport