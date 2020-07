Genoa-Inter, 0-1 al 45′: in gol il solito Lukaku. Gagliardini out col Napoli

Termina il primo tempo di Genoa-Inter, sfida valevole per la 36sima giornata di Serie A. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto della partita a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Partita piuttosto spenta per la prima parte di goco, con la prima vera grande occasione da gol che arriva al 30′: Lukaku riceve palla a centro area, protegge di fisico spalle alla porta e appoggia su Christian Eriksen a rimorchio, il tiro del danese finisce però incredibilmente alto sopra la traversa. Al 33′ altra bella iniziativa dei nerazzurri che sfondano sulla sinitra con Cristiano Biraghi, palla in mezzo per Lautaro Martinez che non riesce però a impattare il pallone e si fa stoppare dalla difesa rossoblu. La pressione nerazzurra dà i suoi frutti al 34′: cross dalla sinistra di Biraghi, Lukaku si libera di Cristian Zapata e da due passi infila di testa la rete dell’1-0. Al 42′ pesante cartellino giallo per gli ospiti: ammonito Roberto Gagliardini per fallo su Valon Behrami, salterà la sfida contro il Napoli della prossima giornata. Dopo un minuto di recupero squadre negli spogliatoi, nerazzurri in vantaggio e momentaneamente di nuovo al secondo posto in classifica.

GENOA 0 – 1 INTER

MARCATORI: Lukaku (I) al 34′

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 5 Goldaniga, 17 Romero, 2 Zapata; 32 Ankersen, 15 Jagiello, 85 Behrami, 65 Rovella, 4 Criscito (C); 30 Favilli, 99 Pinamonti.

A disposizione: 13 Ichazo, 22 Marchetti; 3 Barreca, 14 Biraschi, 18 Ghiglione, 55 Masiello; 16 Eriksson, 20 Schone, 29 Cassata; 19 Pandev, 23 Destro, 24 Bianchi.

Allenatore: D. Nicola

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 2 Godin; 11 Moses, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 6 de Vrij, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio, 95 Bastoni; 15 Young, 20 Borja Valero, 32 Agoumé, 87 Candreva; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

Note: ; Ammoniti: Criscito (G) al 16′, Gagliardini (I) 42′, Romero (G) 45’+1; Sostituzioni: ; Recupero: 1′