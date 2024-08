Genoa-Inter, Bisseck dal 1′! Poi staffetta: probabile formazione – CdS

Oggi Genoa-Inter, partita d’esordio per i campioni d’Italia che alle 18.30 sfideranno la squadra di Alberto Gilardino a Marassi. Bisseck figura nella probabile formazione del Corriere dello Sport.

ULTIME – L’attesa è finita: oggi inizia il campionato di Serie A. Genoa-Inter e Parma-Fiorentina inaugureranno la prima giornata. I nerazzurri, campioni d’Italia in carica, saranno ospiti sul campo del Grifone a Marassi. Sfida sicuramente non semplice, visti gli ultimi precedenti, e anche Simone Inzaghi, ieri in conferenza stampa, lo ha ribadito a più riprese: serve la massima concentrazione e il massimo impegno. Il tecnico interista, scrive il Corriere dello Sport, ha già in testa il primo undici ufficiale della stagione. Qui figurerà Yann Aurel Bisseck, MVP del precampionato nerazzurro.

Genoa-Inter, la probabile formazione di mister Inzaghi

SCELTE – Inzaghi, alla vigilia di Genoa-Inter, si portava dietro due dubbi: uno in difesa e l’altro in avanti. Entrambi sciolti: giocano Bisseck in difesa al posto di Benjamin Pavard, mentre in attacco subito dal primo minuto la Thu-La. Marcus Thuram e Lautaro Martinez, come lo scorso anno alla prima col Monza, saranno i due terminali offensivi ad illuminare la prima uscita stagionale dell’Inter. Il Toro, rientrato il 6 agosto, probabilmente farà staffetta con Mehdi Taremi. L’iraniano è perfettamente recuperato dopo il piccolo problema muscolare di inizio agosto. La probabile formazione dei nerazzurri in Genoa-Inter, secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.