Genoa-Inter, le ultime notizie da Appiano su Bastoni e Zielinski – SM

In vista del match tra Genoa e Inter, con cui inizierà la stagione di Serie A 2024-2025, ci si chiede se il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrà contare su Alessandro Bastoni e Piotr Zielinski.

LA NOTIZIA – Per Genoa-Inter ci sarà anche Alessandro Bastoni ma non Piotr Zielinski. Come anticipato ieri dalla nostra redazione e ribadito oggi da Sport Mediaset, infatti, il difensore italiano ha smaltito l’affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare a scopo precauzionale l’amichevole con il Chelsea e si è allenatore regolarmente con la squadra. Ciò significa che il tecnico Simone Inzaghi potrà convocarlo per la sfida contro il Grifone di sabato 17 agosto. Match in cui il classe 1999 dovrebbe partire titolare.

Bastoni sarà della partita: Genoa-Inter non perde un possibile protagonista, ma Zielinski…

LA SITUAZIONE – Bastoni, Hakan Calhanoglu, Mehdi Taremi e Marko Arnautović saranno quindi convocati da Inzaghi per l’incontro con la squadra allenata da Alberto Gilardino. A differenza del primo, gli altri tre calciatori si alleneranno a pieno regime con la squadra solo a partire da domani 13 agosto. Diverso è il caso per Zielinski, le cui condizioni sono in miglioramento ma non in misura tale da ritenerlo in condizione di disputare la sfida contro il Genoa. Il polacco, infatti, sta svolgendo un lavoro individuale con in testa l’obiettivo di essere pronto per la seconda gara di campionato tra Inter e Lecce.