Genoa-Inter, 8 indisponibili per Conte? La situazione tra infortunati e positivi

Genoa-Inter

Genoa-Inter con la rosa ridotta? Per l’ambiente Inter ormai è un’abitudine, ma per Conte non dev’essere affatto semplice preparare una partita senza sapere chi avrà a disposizione. Un gruppo di otto giocatori può già dirsi “escluso” per diversi motivi, in attesa di ulteriori novità sia dai tamponi sia dall’infermeria

GLI INDISPONIBILI – In casa Inter ci sono almeno due giocatori da valutare per problemi fisici, ma la lista degli indisponibili è sempre più lunga a causa del Covid-19. Agli acciaccati Stefano Sensi e Alexis Sanchez – difficilmente convocati contro il Genoa -, si aggiungono gli attualmente positivi. Come riportato da “Sport Mediaset“, nell’ultimo tampone effettuato Andrei Radu e Roberto Gagliardini sono risultati ancora positivi. Atteso per domani l’esito relativo a Milan Skriniar e Ashley Young, che comunque non potranno partire in direzione Genova. Così come Achraf Hakimi, di cui è atteso nelle prossime ore il risultato del tampone che potrà confermare o smentire la positività riscontrata dalla UEFA. Senza dimenticare Matias Vecino, ormai lungodegente. Completamente recuperati Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, almeno. Per Antonio Conte c’è da preparare un’altra partita con otto indisponibili, almeno in allenamento. In attesa dell’ultimo giro di tamponi complessivo post-Champions League, che mette in crisi la vigilia di Genoa-Inter.