Genoa-Inter, 4 ai box e bagarre! La probabile formazione di Inzaghi – CdS

Domani Genoa-Inter, primo match di campionato che si disputerà alle 18.30 in contemporanea con Parma-Fiorentina. Simone Inzaghi ragiona. La probabile formazione dei nerazzurri.

ULTIME – L’attesa è finita, il campionato sta per ricominciare. Oggi ci sarà la conferenza di vigilia di Simone Inzaghi, che parlerà in sala stampa per presentare la prima partita della stagione: Genoa-Inter. Il tecnico interista dovrà fare a meno di quattro giocatori: il lungodegente Tajon Buchanan, che ne avrà almeno fino a dicembre, poi Zielinski, de Vrij e per ultimo Asllani. Come riferisce il Corriere dello Sport, meglio non rischiare l’albanese, che lavorerà a parte. In vista di domani, ci sarà solamente un dubbio da sciogliere e che riguarda la difesa: Yann Aurel Bisseck oppure Benjamin Pavard. Il tedesco ad oggi è favorito sul francese.

Genoa-Inter, probabile formazione: si va verso l’11 dei titolarissimi

SCELTE – L’Inter che dovrebbe scendere in campo domani pomeriggio sarà molto simile a quella che ha vinto lo scudetto nella scorsa stagione. Ovvero quell’undici quasi fisso e titolare a cui Inzaghi si affidava nelle grandi partite. Dunque, Sommer tra i pali con trio difensivo formato da Bastoni, Acerbi e per l’occasione da Bisseck. In mezzo al campo, la filastrocca Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan con Dimarco a sinistra e Dumfries a destra. L’olandese dovrebbe spuntarla su Darmian. Infine, spazio alla Thu-La in avanti. La probabile formazione di Genoa-Inter secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.