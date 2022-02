Genoa-Inter a -4 dal Derby di Coppa Italia: come ruoteranno gli attaccanti?

Prima del Derby di Coppa Italia, ci sarà Genoa-Inter. Inzaghi dovrà pensare agli attaccanti da mettere in campo contro il Grifone. Come sarà la rotazione?

ATTACCO − Genoa-Inter arriva a quattro giorni dal primo round di Coppa Italia contro il Milan (1° marzo). Doppio confronto di assoluta importanza con i nerazzurri che vogliono riscattare l’amaro KO rimediato in campionato per 1-2. C’è da chiedersi come Simone Inzaghi ruoterà i propri attaccanti in Genoa-Inter. Chi partirà titolare questa volta e chi potrà subentrare dalla panchina? La sensazione è che la presenza di Edin Dzeko sarà indiscussa. Dei tre (quattro con Caicedo), è diventato il vero indispensabile nel reparto offensivo dell’Inter. Non solo perché ha segnato già tre gol in questo 2022 (tra campionato e Coppa Italia) ma soprattutto per il suo importante apporto in fase di costruzione. Gli altri due a giocarsi la maglia saranno Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

BAGARRE IN GENOA-INTER − Contro il Sassuolo, i due sudamericani sono partiti dal primo minuto. Gara sottotono per entrambi, soprattutto per Lautaro Martinez che non vede porta ormai da quasi due mesi. Il ballottaggio fra i due rimarrà aperto fino alla fine con il cileno da non sottovalutare. Il Toro ha, infatti, giocato titolare le ultime tre partite contro Napoli, Liverpool e Sassuolo con Sanchez che gli ha fatto da staffetta in due occasioni (Napoli e Liverpool). La bagarre rimane accesa anche se Lautaro Martinez rimane il favorito. Il Toro ha bisogno di segnare e ritrovarsi, urge quindi la fiducia del proprio tecnico. L’altro punto di domanda è Felipe Caicedo. Potrà esordire in Genoa-Inter? Dare qualche minuto all’ecuadoregno non sarebbe affatto male. Un mini rifiato a Dzeko in qualche finale di gara può essere legittimo nonché buttarlo dentro alla disperata come non successo contro il Sassuolo.