Genoa-Inter, 0-0 dopo i primi 45 minuti: reti ancora inviolate a Marassi

Termina il primo tempo di Genoa-Inter, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Primi quarantacinque minuti parecchio avari di emozioni, con un episodio dubbio ai danni di Romelu Lukaku non giudicato però da rigore.

PRIMO TEMPO – Partita piuttosto chiusa nel primo tempo, con un episodio molto dubbio al 28′: Romelu Lukaku riceve palla a pochi passi da Perin, Bani interviene con il fisico e i nerazzurri chiedono il calcio di rigore che l’arbitro però non concede. Il primo cartellino giallo della partita viene mostrato a Lautaro Martinez che, al 40′, interviene in scivolata in area avversaria per cercare l’anticipo sul difensore avversario, commettendo però un duro fallo che gli vale l’ammonizione. Al 45′, senza recupero, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi, nella speranza che nella ripresa la partita possa accendersi dopo una prima frazione davvero povera di emozioni.

GENOA 0 – 0 INTER

MARCATORI: //

GENOA (3-5-2): 1 Perin (C); 13 Bani, 2 C. Zapata, 5 Goldaniga; 18 Ghiglione, 11 Behrami, 47 Badelj, 65 Rovella, 99 Czyborra; 19 Pandev, 37 Pjaca.

A disposizione: 22 Marchetti, 32 Paleari; 14 Biraschi, 55 Masiello, 90 Dumbravanu; 16 Zajc, 21 Radovanovic, 24 Melegoni, 88 Pellegrini; 23 Destro, 61 Shomurodov, 70 Parigini.

Allenatore: R. Maran

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 36 Darmian, 22 Vidal, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic; 6 de Vrij, 11 Kolarov, 42 L. Moretti; 2 Hakimi, 23 Barella, 44 Nainggolan, 46 Vezzoni, 48 Carboni; 49 Satriano, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

Note: ; Ammoniti: lautaro Martinez (I) al 40′ ; Sostituzioni: ; Recupero: //