Genoa, in trasferta difesa di ferro: ultime tre di fila a porta inviolata

Torino-Genoa, Perin e Zappacosta (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Dall’arrivo di Davide Ballardini, dieci giornate fa, il Genoa ha decisamente fatto un grande salto di qualità. Anche a livello difensivo e specialmente in trasferta. Nelle ultime tre partite giocate lontano dalle mura di casa, nessuno è riuscito infatti a bucare la retroguardia rossoblu.

TRASFERTE INDOLORI – Sono solo tre i gol subiti dal Genoa di Davide Ballardini nelle cinque trasferte giocate fin dal suo arrivo, dieci giornate fa. Nello specifico, uno contro lo Spezia e due contro il Sassuolo, nel “lontano” 6 gennaio 2021 (data che coincide con l’ultima sconfitta dei liguri). Nelle tre seguenti trasferte consecutive, nessuno tra Atalanta, Crotone e Torino è riuscito a trovare la via del gol tra le mura di casa contro i rossoblu. A dimostrazione del grande lavoro del tecnico, specialmente a livello difensivo. Fin dal suo arrivo, infatti, in totale sono soltanto sette i gol subiti dal Genoa, che ne hanno fatto la miglior difesa delle ultime dieci giornate. Un gol in meno subito rispetto all’Inter nello stesso periodo.

MIGLIOR ATTACCO – In ogni caso, domani a San Siro sarà un’altra storia per il Genoa. Di fronte, infatti, ci sarà il miglior attacco della Serie A. Specialmente per quanto riguarda la coppia composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Nel corso del 2021, l’Inter è sempre andata in gol a San Siro, mettendo a referto la bellezza di 15 reti nelle quattro partite casalinghe disputate (6 al Crotone, 2 alla Juventus, 4 al Benevento e 3 alla Lazio). A cui si aggiungono anche i tre segnati al Milan nel derby della scorsa settimana, anche se ufficialmente si tratta di una “trasferta”. Sarà in grado la difesa di ferro di Davide Ballardini di resistere alla potenza dell’attacco nerazzurro, ottenendo così il quarto clean sheet consecutivo in trasferta? Non ci resta anche attendere le 15 di domani. Una cosa è certa, Romelu Lukaku è già pronto a mettere nuovamente nel mirino quella che è una delle sue vittime preferite in campionato.