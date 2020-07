Gasperini punzecchia Conte: “Secondo primo dei perdenti? Per Atalanta…”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Uno dei tema toccati dall’allenatore del club bergamasco è la lotta per il secondo posto e non ha risparmiato una frecciatina ad Antonio Conte dopo le sue parole di ieri…

OBIETTIVO PRESTIGIOSO – Gian Piero Gasperini punzecchia Antonio Conte. Il tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, ha commentato ironicamente le parole del tecnico dell’Inter riguardo all’arrivare secondi in campionato, rilasciate ieri sera dopo la sfida pareggiata a San Siro contro la Fiorentina (vedi articolo): «In una settimana chiudiamo questo campionato, speriamo di farlo nel modo migliore. In questo momento siamo al secondo posto, per noi sarebbe un grandissimo risultato. Capisco magari che per chi lotta per lo scudetto vuol dire essere il primo dei perdenti, ma per noi sarebbe un grande risultato perché il nostro miglior piazzamento è il terzo dello scorso anno».

Fonte: Atalanta.it