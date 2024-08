Gasiorowski e quel rapporto da sfruttare! L’Inter ha un piano – CdS

Gasiorowski continua a piacere ad essere monitorato dall’Inter, che vorrebbe portare il giovane difensore alla corte di Inzaghi.

CALDO – Il nome di Gasiorowski come nuovo possibile difensore dell’Inter rimane sempre il più caldo. A raccontarlo i colleghi del Corriere dello Sport. Il giovane difensore del Valencia è un classe 2005 e nell’ultima stagione in Liga ha collezionato 14 presenze, tutte spalmate tra inizio e fine campionato. Ad oggi è il nome che più di tutti intriga la dirigenza nerazzurra e soprattutto Oaktree, in prima fila nell’acquisto di giocatori giovani e futuribili. Ad oggi per il ruolo di vice Alessandro Bastoni c’è la soluzione interna di Carlos Augusto, il quale si è proposto al mister nel dopo partita di Pisa-Inter. Ma Inzaghi vuole un difensore di ruolo, in quanto il suo obiettivo è quello di far giocare il brasiliano da laterale tutta fascia.

RAPPORTI – Gasiorowski viene valutato circa 15 milioni di euro e ha contratto in scadenza nel 2025. L’obiettivo dell’Inter è quello di abbassare il prezzo, cercando uno sconto. I rapporti con il suo procuratore, Sergio Barila, stesso agente di Josep Martinez, racconta il Corriere dello Sport, sono ottimi dopo l’affare per il portiere ex Genoa e potrebbe facilitare l’operazione. È un interesse che, comunque, potrà subire degli scossoni improvvisi con la possibilità che ha il Valencia di allungare la scadenza del calciatore 19enne dal 2025 al 2027.

