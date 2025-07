Galatasaray, non solo Calhanoglu! Anche un difensore dell’Inter nel mirino

Se prima si parlava di Hakan Calhanoglu e poi di Yann Sommer, adesso un nuovo nome dell’Inter – secondo i media turchi – è finito nel mirino del Galatasaray.

ITALIA – Il Galatasaray continua a guardare in casa Inter per rinforzare la propria rosa. Come riportato dal portale turco Yeni Acik, il club di Istanbul avrebbe messo nel mirino Benjamin Pavard. Il difensore francese, nonostante una seconda parte di stagione condizionata da problemi alla caviglia, resta un profilo di grande affidabilità ed esperienza internazionale.

Galatasaray, altro nome nel mirino! Interesse per il francese

INTERESSE – Il club turco vede in Pavard un potenziale rinforzo di spessore per il reparto arretrato, e il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un salto di qualità per la squadra allenata da Okan Buruk. L’Inter, dal canto suo, non ha ancora aperto alla cessione, ma in caso di offerta convincente, la situazione potrebbe cambiare.