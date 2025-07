Galatasaray, blitz per Calhanoglu o altro? Vice presidente a Milano!

Il vice presidente del Galatasaray arriva a Milano. La visita ha a che fare con l’interesse per Calhanoglu o altro? Ecco i diversi scenari di mercato.

LA NOVITÀ – Si aggiunge un nuovo e importante particolare nell’intricata trama di mercato che vede protagonisti Hakan Calhanoglu, l’Inter e il Galatasaray. La novità riguarda l’arrivo a Milano, nella prima serata di oggi – 8 luglio – del vice presidente del club di Istanbul. Abdullah Kavukçu, infatti, è stato avvistato da pochissimo nel capoluogo lombardo, proprio nella giornata in cui la dirigenza nerazzurra ha fissato un prezzo e una scadenza per la partenza del giocatore turco.

Calhanoglu o altro? Cosa c’è dietro alla visita del vice presidente del Galatasaray a Milano?

TRIPLICE SCENARIO – Ovviamente, il vice presidente del Galatasaray ha altri noti interessi a Milano, oltre a Calhanoglu. Come spiega Luca Marchetti su Sky Sport, infatti, il dirigente ha l’esigenza primaria di rescindere il contratto di Alvaro Morata col Milan, per lasciarlo partire al Como con cui ha già un accordo informale. Viene difficile pensare, però, che Kavukçu, trovandosi a Milano, non colga l’occasione per discutere anche di altre due situazione, oltre alla risoluzione consensuale del contratto con Morata. Secondo il giornalista, infatti, è possibile che il Galatasaray in questa occasione possa parlare sia con l’Inter che col Napoli per i due obiettivi Calhanoglu e Osimhen.