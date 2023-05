Gagliardini sicuro titolare in Napoli-Inter! In regia, corsa a tre − Sky

Gagliardini farà certamente parte della formazione titolare di Napoli-Inter. Inzaghi ne cambierà tanti, c’è grande battaglia per il ruolo di regista

CAMBI − Andrea Paventi, in collegamento per Sky Sport 24, ha aggiornato sull’Inter anti Napoli: «Un po’ di cambi li farà Simone Inzaghi. Vero che sei in una posizione di controllo, visti i 5 punti dal Milan, ma serve fare 3-4 punti per l’aritmetica. Mercoledì ci sarà la Coppa Italia, attesi cambi in difesa con Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio titolari. Giocherà Robin Gosens. Certi anche Nicolò Barella e Roberto Gagliardini, ballottaggio fra Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Kristjan Asllani. In avanti, dovrebbe essere confermata la coppia Romelu Lukaku- Joaquin Correa».