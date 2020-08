Gagliardini: “Inter-Shakhtar Donetsk difficile ma pronti. Conte osso duro”

Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato in vista della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk

INTER-SHAKHTAR DONETSK – Queste le parole di Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, in vista di Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League. «È una partita importante e complessa contro una squadra che stiamo studiando in questi giorni. Sono forti con individualità importanti. Dovremo mettere in campo quanto ci chiede il mister. Atalanta? Ci dispiace, l’abbiamo vista in hotel e c’è l’avevano in pugno. Non si deve mai mollare, sono importanti anche gli episodi».

SHAKHTAR DONETSK – Gagliardini sullo Shakhtar Donetsk. «Hanno calciatori tecnici soprattutto in attacco, con qualità e palleggio, veloci e rapidi. In difesa hanno buone individualità ma possiamo fare loro male e sapremo come giocare. Tutte sono finali, gare secche e si devono affrontare in questo modo. La squadra è molto tempo che non gioca queste gare e vogliamo proseguire».

CONTE – Gagliardini su Antonio Conte. «Proviamo a recuperare energia in questa settimana. Stiamo preparando la partita nel miglior modo possibile e ci faremo trovare pronti. L’allenatore è molto importante. Mi dà fiducia e gli dico grazie per questo. Nel corso di questa stagione abbiamo tutti avuto dei periodi meno positivi, anche per lui non è stato semplice. Adesso provo a ripagarlo in campo. Conte è un osso duro e vive tutte le gare intensamente. Anche questa la stiamo preparando la partita con questa cattiveria».