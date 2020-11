Gagliardini in gruppo (per ora), da valutare gli...

Gagliardini in gruppo (per ora), da valutare gli altri 2 rientrati all’Inter – Sky

Roberto Gagliardini

Gagliardini si sta già allenando con l’Inter di Conte dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale Italiana. Come riportato da “Sky Sport”, il centrocampista azzurro non è l’unico rientrato in queste ore, ma gli altri non si possono ancora allenare con il gruppo

RIENTRI COMPLICATI – Ad Appiano Gentile sono rientrati i primi tre giocatori dagli impegni con le nazionali. Si è già unito al gruppo di Antonio Conte il centrocampista Roberto Gagliardini, dopo il risultato negativo del tampone rapido a cui si è sottoposto, mentre quello molecolare si conoscerà domani. Qualche acciacco di troppo per il serbo Aleksandar Kolarov, che lavorerà a parte per qualche giorno. E poi c’è l’under-21 Andrea Pinamonti, che nelle prossime ore si sottoporrà a degli esami per valutare l’entità del problema alla caviglia. L’Inter ritrova tre nazionali, ma Conte solo uno (per ora). E per Gagliardini la certezza di averlo a disposizione arriverà solo domani.