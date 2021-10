Gagliardini: «Esordio con l’Inter emozionante. Scudetto? Sogno avverato»

Roberto Gagliardini è stato intervistato per il Matchday Programme ufficiale di Inter-Udinese, undicesima giornata di campionato in programma domenica alle 12.30. Il centrocampista nerazzurro ha ricordato il suo esordio e ha parlato dei migliori momenti vissuti con l’Inter. Leggi qui l’intervista completa.

ESORDIO SPECIALE – Roberto Gagliardini ha ricordato il suo esordio con la maglia dell’Inter. L’occasione è la gara contro il Chievo del gennaio 2017: «L’esordio con questa maglia rimarrà uno dei momenti più emozionanti per me. Ricordo ancora quel giorno, con il calore di San Siro che mi ha dato una carica speciale. Ho giocato 90 minuti e festeggiato con i miei nuovi compagni il successo per 3-1 contro il Chievo».

MOMENTI MIGLIORI – Roberto Gagliardini ha poi parlato dei suoi momenti più belli vissuti in nerazzurro: «La vittoria dello scudetto è uno dei migliori momenti che ho vissuto all’Inter, è stato il coronamento di un sogno. Anche giocare la finale di Europa League è stato un traguardo importante, nonostante non sia andata bene. Ho seguito tanti giocatori perché hanno fatto una carriera importante, Roberto Baggio è uno di questi. Un grande campione. Ho avuto la fortuna di incontrarlo e posso dire che è molto carismatico».

Fonte: Matchday Programme Inter-Udinese