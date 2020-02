Gagliardini e il retroscena: “Primo gol in Serie A? Inter, appena arrivato…”

Roberto Gagliardini è il protagonista di questa settimana di Unboxing, il format di “Inter TV” con protagonisti i giocatori nerazzurri. Nell’anteprima il centrocampista ex Atalanta parla della sua esultanza

ESULTANZA – Roberto Gagliardini ha svelato un retoscena. Queste le sue parole: «Ero appena arrivato all’Inter e non avevo ancora segnato in Serie A. Sono stato da Cattelan (ospite della trasmissione “E poi c’è Cattelan”, ndr) per cercare anche di far gol. Lui mi disse dovevo scegliere un’esultanza e allora ho scelto il gesto della polenta. Il caso ha poi voluto che la partita dopo a Cagliari trovassi il mio primo gol». Questa sera a partire dalle 21.30 su Inter-News.it il resto delle dichiarazioni del centrocampista nerazzurro.