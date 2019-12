Gabigol: “Tifosi dell’Inter nel mio cuore. Un piacere giocare a San Siro”

Le parole di Gabigol, attaccante del Flamengo, ai microfoni di “Spormediaset” dopo la semifinale del Mondiale per club vinta contro l’Al Hilal.

PAROLE AL MIELE – Il suo nome è tornato in auge dopo la vittoria della Copa Libertadores. Gabigol ha fatto la storia del Flamengo nel corso di un’annata entusiasmante. Adesso è pronto a competere anche per il Mondiale per club: «Sono felice, contro l’Al Hilal è stata una partita dura ma abbiamo giocato bene. Abbiamo tenuto bene la palla, ovviamente anche loro avevamo qualità ma siamo in finale. Sono felice qui al Flamengo, ma anche la tifoseria dell’Inter è rimasta nel mio cuore. La società non ha tanto creduto in me e mi ha fatto giocare pochi minuti (QUI le sue parole su un eventuale ritorno in nerazzurro). Ma rispetto molto gli interisti, è stato un piacere giocare a San Siro e sentire l’affetto della gente».