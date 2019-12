Gabigol: “Inter? Non torno, lÃ¬ giocato poco. Ecco quando deciderÃ² il futuro”

Gabigol: “Inter? Non torno, lì giocato poco. Ecco quando deciderò il futuro”

Intervistato al termine della semifinale del Mondiale per Club vinta 3-1 contro l’Al Hilal, Gabigol, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito al Flamengo, ha così parlato del suo futuro

FUTURO – Queste le parole di Gabigol, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito al Flamengo, sul suo futuro: «Credo proprio che non tornerò in Italia. Ovviamente rispetto l’Inter perché ho un contratto. Non sono molto in contatto con la società. Adesso vediamo cosa succede, dopo la finale (del Mondiale per Club, ndr) se ne parlerà. Cosa non ha funzionato con i nerazzurri? Non ho avuto molte opportunità. Ho giocato pochi minuti. È stato un periodo importante della mia carriera perché ero nell’Inter. È il momento più alto per un giocatore quando si trova in una grande squadra. Non ho avuto opportunità, ma è stato bello far parte della squadra nerazzurra. Ho imparato tanto dai giocatori che erano lì e che porto sempre nel mio cuore».