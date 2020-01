Gabigol, Inter e Flamengo verso la chiusura: cifre e tempistiche – GDM

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito web ufficiale (gianlucadimarzio.com), sembra essere ormai vicino alla chiusura l’affare tra Inter e Flamengo per la cessione di Gabigol al club carioca. Il vicepresidente del club rossonero è infatti in Italia per definire il tutto.

CHIUSURA IN ARRIVO – Oltre alle notizie di campo, con il pareggio per 1-1 di Inter-Cagliari tra le feroci polemiche nel finale, continuano le operazioni di mercato in casa nerazzurra. Non solo in entrata, con l’arrivo di Christian Eriksen dal Tottenham da ufficializzare, ma anche in uscita. L’operazione più calda in questo senso è quella di Gabigol al Flamengo. Il giocatore, autore di una stagione strepitosa nel club rossonero culminata con la vittoria di campionato brasiliano, Copa Libertadores e Pallone d’oro sudamericano, è a un passo dal tornare a Rio de Janeiro. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, infatti, Braz, vicepresidente del club carioca, sarebbe in Italia in queste ore per definire l’affare.

DETTAGLI – La cifra con cui dovrebbe chiudersi l’affare Gabigol è di circa 18 milioni di euro più il 20% su un’eventuale futura rivendita destinato alle casse nerazzurre. L’obiettivo adesso, una volta trovati tutti gli accordi del caso, è riuscire a chiudere l’affare entro la giornata di martedì.