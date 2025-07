Il futuro di Calhanoglu in 17 giorni: Chivu convinto di una cosa – CdS

Il futuro di Hakan Calhanoglu è da decidere entro 17 giorni, ovvero entro l’inizio del ritiro estivo dell’Inter. La società e Chivu non hanno dubbi: non bisognerà ripartire ancora con questo cruccio. Intanto, il vicepresidente del Galatasaray è in Italia, ma per chiudere Victor Osimhen. Le ultime dal Corriere dello Sport.

LA SITUAZIONE – Mancano 17 giorni, scrive il Corriere dello Sport, al raduno estivo dell’Inter (26 luglio, è un sabato) ed entro quella data Viale della Liberazione vorrà risolvere una volta per tutte la questione Calhanoglu. Il vicepresidente del Galatasaray si trova in Italia per chiudere l’operazione Victor Osimhen con il Napoli. Ma non è ovviamente da escludere una chiacchierata con l’Inter per Calhanoglu (e per Yann Sommer ?). L’Inter non si smuove dalla sua richiesta: o 30-35 milioni oppure il numero venti rimarrà a Milano. D’altronde, il turco, nonostante le continue voci e dichiarazioni che arrivano dalla Turchia, non ha mai espresso alla dirigenza la sua volontà di lasciare l’Inter per raggiungere il Galatasaray.

Chivu convinto di poter intercedere tra Calhanoglu e Lautaro Martinez

INTERCEDERE – Inoltre, Cristian Chivu, nel caso in cui Calhanoglu dovesse rimanere, non si strapperebbe di certo i capelli. Anzi. Il tecnico rumeno apprezza l’ex Milan e se Calha dovesse restare all’Inter lo rimetterebbe sicuramente al centro del progetto tecnico. Al Mondiale per Club non lo ha potuto impiegare per i problemi fisici del giocatore. Come riferisce il Corriere dello Sport, Chivu è convinto di poter intercedere tra Calhanoglu e Lautaro Martinez, in modo da ricomporre la frattura apertasi a Charlotte al Mondiale per club dopo le parole del capitano e ritrovare al più presto l’unità d’intenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia