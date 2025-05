Furia Inter, tutti convinti del danneggiamento! Da giugno un tema

La furia dell’Inter contro arbitri e VAR non si è ancora placata. E a partire da giugno si affronterà un tema, che quest’anno ne ha fatto da padrone.

SU TUTTE LE FURIE – La stagione di Serie A che volgerà al termine avrà come ricordi non solo l’ormai prossimo scudetto del Napoli, ma anche i tantissimi episodi arbitrali controversi. In questo senso, l’Inter ha subito gravissimi danneggiamenti. Tra tutti, probabilmente, il rigore non assegnato in Inter-Roma a Yann Aurel Bisseck per fallo di Evan N’Dicka. Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ne ha parlato in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News: «Da gennaio in poi, prima in sordina e poi in modo silenzioso dopo Inter-Lazio con quel rumoroso silenzio stampa, sono tutti convinti, e per tutti intendo proprio tutti dal presidente Beppe Marotta fino a Simone Inzaghi e la squadra, che l’Inter sia stata danneggiata da scelte arbitrali. Comunque vada a finire il campionato, già a giugno il tema del VAR e dell’interpretazione del protocollo sarà affrontato in Consiglio Federale, perché è stato un po’ il filo conduttore della stagione. E si giocherà l’ultima giornata con cinque allenatori squalificati, dovuti a queste interpretazioni». Contro la Lazio, appunto, silenzio stampa dei nerazzurri. Difatti, il braccio di Bisseck ha avuto un’interpretazione totalmente diversa rispetto a quella di Federico Baschirotto in Lecce-Inter.