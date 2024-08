Frattesi in vetrina (mercato)? No, meglio sulla ‘vetrata’! La Nord chiara

Frattesi idolo e riferimento della Curva Nord dell’Inter. Ieri un bellissimo striscione per stimolare l’intera squadra contro il Lecce.

ESEMPIO – Meglio Frattesi in vetrina (Beppe Riso docet) o sulla vetrata? Beh, sicuramente meglio la seconda opzione. Sì, perché Davide Frattesi in questa Inter serve, eccome. Il centrocampista ex Sassuolo non ha giocato da titolare Inter-Lecce, subentrando a gara in corso nella ripresa (minuto 72) al posto del titolare (ad oggi inamovibile) Henrikh Mkhitaryan. Una ventina di minuti per la funambolica mezzala di inserimento, che la stessa Curva Nord nerazzurra ha ormai come preso come riferimento e guida per incitare l’intera squadra. Emblematico lo striscione posto ieri sera: “Frattesi alla vetrata ne è la dimostrazione. Uniti con forza, carattere e determinazione“. Il tutto ovviamente rimanda alla garra del giocatore romano e a quella arrampicata sulla vetrata di San Siro in data 6 gennaio, giorno della Befana, quando al minuto 94 la sua zampata divenne decisiva per la vittoria della Beneamata contro il Verona 2-1. Tappa, peraltro, di estrema importanza sulla cavalcata scudetto. Scena più o meno rivista sette giorni fa a Genova, durante l’esultanza per il momentaneo 2-1 di Marcus Thuram, propiziato appunto dal solito Frattesi.

Frattesi e la fiducia dal mondo Inter: quella non manca

SPAZIO – Insomma, Frattesi non andrà da nessuna parte. Il nazionale azzurro è un patrimonio dell’Inter, che lo scorso anno sborsò oltre 30 milioni per prelevarlo dal Sassuolo. Investimento tutt’altro che negativo, con il centrocampista capace di mettere a referto otto gol tra tutte le competizioni e alcuni di un peso stratosferico: come appunto la rete contro il Verona o quella a Udine, a pochi giorni dal derby scudetto contro il Milan. L’uscita di inizio estate da parte del suo agente Beppe Riso va inquadrata probabilmente come uno stimolo o un incentivo nei confronti dell’Inter e di Inzaghi. Uno come lui è difficile da tener fuori. Ergo: Frattesi merita più spazio e minutaggio. Non la fiducia: quella, come dimostrata a più riprese da Inzaghi, società e tifosi, di certo non manca.