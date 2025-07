Frattesi pensa al rientro! Inter, adesso si può cambiare

Davide Frattesi è pronto a tornare protagonista. Dopo l’intervento chirurgico affrontato negli scorsi giorni, il centrocampista dell’Inter ha avviato il percorso di recupero con determinazione, puntando a farsi trovare al meglio quando la squadra nerazzurra tornerà ad allenarsi a Milano.

RIENTRO – L’ex Sassuolo sta seguendo un programma personalizzato nelle ultime fasi post-operatorie e sta rispondendo positivamente alle terapie. Il suo rientro in gruppo avverrà in modo graduale, senza forzature, ma con un obiettivo chiaro in mente: farsi trovare pronto per la nuova stagione e guadagnarsi un ruolo da protagonista nella rosa di Cristian Chivu.

FUTURO – Frattesi, arrivato a Milano in punta di piedi, ha già dimostrato di poter essere un’arma importante grazie alla sua capacità di inserirsi, alla dinamicità e al fiuto del gol. Nonostante un’annata non sempre da titolare fisso, ha lasciato il segno ogni volta che è stato chiamato in causa. Nel frattempo, il centrocampista azzurro sta valutando con serenità il proprio futuro e appare intenzionato a restare a Milano. Il progetto Inter lo convince, così come il legame costruito con l’ambiente nerazzurro in questi ultimi mesi. La sua permanenza rappresenterebbe un segnale importante di continuità per il club, che punta a confermarsi ai vertici anche nella prossima stagione.