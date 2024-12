Frattesi: «Tutto per l’Inter! Col Verona i tifosi sembravano addosso»

Frattesi parla del passaggio dal Sassuolo all’Inter nella scorsa stagione e poi ricorda il gol messo a referto contro il Verona, tra i più importanti ai fini della vittoria della seconda stella.

LIVELLO ALTISSIMO – Davide Frattesi, protagonista insieme a Matteo Darmian e Nicolò Barella su Betsson Sport, ha risposto alla domanda sul suo primo anno all’Inter e su cosa ha dovuto fare per adattarsi in un grande club: «Al Sassuolo avevo un modulo sicuramente diverso, chiaro che il livello qua è senza dubbio più alto e quando arrivi da una realtà diversa devi dare tutto per metterti al livello dei compagni. Non è stato facile, ma lavorando a testa bassa ci puoi arrivare».

SCUDETTO – Come Darmian, anche Frattesi alla domanda sul momento più bello da quando è all’Inter, risponde sempre con la seconda stella: «Ovviamente lo scudetto, anche perché sono qui solo da un anno, quindi scelgo questo».

SAN SIRO – Sono due invece i momenti più suggestivi secondo Frattesi in merito alla spinta di San Siro e alla bellezza del Meazza strabordante e in festa: ossia il 5-1 al Milan lo scorso anno e il 2-1 al Verona. In entrambe le volte, Frattesi ha trovato il gol. Il suo commento: «Il derby d’andata e anche il gol al Verona, sembrava che le persone ti venissero addosso».