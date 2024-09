Frattesi time: ghiotta chance! E l’Inter si aspetta una cosa – TS

Lo stop di Nicolò Barella darà a Davide Frattesi di giocarsi le sue chance da titolare. Il centrocampista romano vuole prendersi l’Inter.

CHANCE – Ghiotta, anzi ghiottissima chance da non sprecare per Frattesi. L’infortunio di Nicolò Barella obbliga mister Simone Inzaghi a spezzare il suo trio di centrocampo titolare, con l’inserimento del centrocampista romano. Frattesi, più incisivo a gara in corso che dal primo minuto (Monza docet), è pronto a scendere in campo nelle prossime tre partite dell’Inter contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Proprio a Udine nella scorsa stagione segnò il gol decisivo, che avvicinò l’Inter allo scudetto della seconda stella. Ora una nuova importante opportunità da cogliere al volo.

All-in Frattesi, tripla chance da sfruttare con l’Inter

IL MOMENTO – Servirà il Frattesi formato Nazionale, quello capace di mettere a referto 6 gol in 15 partite sotto la gestione di Luciano Spalletti. L’Inter e Inzaghi, infatti, si aspettano tanto da lui sia in termini di prestazione che in zona gol. La mezzala, infatti, gode di un’innata qualità nell’inserirsi e nelle incursioni nell’area di rigore avversaria: una caratteristica non banale che l’Inter cercherà di sfruttare. Insomma, il Frattesi time è arrivato: ora sta lui a prendersi la Beneamata.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini