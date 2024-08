Frattesi e Taremi già sul pezzo: doppio valore aggiunto per l’Inter

Frattesi e Taremi hanno avuto un ottimo impatto sulla partita di Marassi tra Genoa e Inter. Entrambi hanno partecipato alla quasi rimonta nerazzurra.

LINFA – Se il pari maturato ieri al 96′ ha il sapore di una beffa, la prestazione dell’Inter contro il Genoa è tutt’altro che da dimenticare. I nerazzurri, nonostante i primi calci d’agosto e una condizione fisica non al top, hanno disputato una buonissima partita contro una squadra molto tosta e organizzata. Il Genoa di Gilardino è un cliente duro per tutti, al netto della rivoluzione in attacco. Diversi interpreti della squadra di Simone Inzaghi hanno giocato una partita sufficiente, compresi i subentrati entrati dalla panchina nel secondo tempo. Tra tutti, Davide Frattesi e Mehdi Taremi. L’ingresso dei due, con tanto di cambio modulo passando dal 3-5-2 al 3-4-2-1/3-4–3, ha dato nuova linfa e brio ai campioni d’Italia, capaci di rimontare e passare in vantaggio prima del pareggio beffa al minuto 96.

Frattesi e Taremi già ottimi segnali: differenza per l’Inter!

VALORI AGGIUNTI – Decisivo appunto il supporto di Frattesi e Taremi, protagonisti sul gol del momentaneo 2-1 firmato Marcus Thuram. Bellissimo e molto intelligente il velo dell’iraniano a liberare la corsa del centrocampista italiano, che con un altrettanto extra pass intelligente ha messo Tikus davanti Gollini. Il resto lo ha fatto il francese con un dolcissimo scavetto. Quasi mezz’ora di partita per l’ex Sassuolo, una ventina invece per l’iraniano, ma comunque sufficienti per brillare a Marassi e dare segnali subito positivi a Inzaghi. Entrambi saranno sicuramente dei valori aggiunti per questa squadra, due giocatori chiave per cambiare la partita e fare la differenza sia dal primo minuto che in corso d’opera.