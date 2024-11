Frattesi, dallo spogliatoio nerazzurro un indizio sulla sua presenza in Inter-Lipsia

A pochissime ore da Inter-Lipsia arrivano novità sull’in-disponibilità di Davide Frattesi per la sfida di Champions League. A rivelarlo è direttamente lo spogliatoio nerazzurro.

INDIZIO – Tra circa un’ora e trenta la squadra di Simone Inzaghi ascolterà nuovamente l’inno della Champions League, prima di entrare sul terreno di gioco per sfidare la sua quinta avversaria europea. Il clima è già caldissimo per Inter-Lipsia a San Siro, dove è ormai tutto pronto – compreso lo spogliatoio nerazzurro. Da lì arrivano le ultime notizie sulla probabile formazioni di Inzaghi e sugli uomini su cui potrà contare anche nel corso della sfida. Fra questi non ci sarà Davide Frattesi e a rivelarlo è un chiaro indizio che proviene proprio dallo spogliatoio.

Frattesi e lo spogliatoio nerazzurro prima di Inter-Lipsia

INCOGNITA – Com’è emerso nella rifinitura di ieri mattina, un’infiammazione alla caviglia sinistra ha tenuto lontano dal campo Frattesi alla vigilia di Inter-Lipsia. La disponibilità del centrocampista italiano per il match di Champions League è rimasta un’incognita fino ad adesso. L’ex Sassuolo, infatti, ieri si è allenato a parte e all’interno rispetto al resto dei compagni e la sua presenza – almeno per la panchina di Inter-Lipsia – non era completamente da escludere. Adesso, però, arriva con certezza la notizia della sua assenza. Nello spogliatoio nerazzurro – allestito per Inter-Lipsia – non è presente la maglia di Frattesi, al contrario di quella dei suoi compagni.