Frattesi titolare in Sparta Praga-Inter? Inzaghi scaccia la Roma e stupisce tutti!

Dalla conferenza stampa di Simone Inzaghi arrivano importanti notizie su Davide Frattesi. Il problema fisico e le voci di mercato sulla Roma sembrano svanire: possibile sorpresa in Sparta Praga-Inter.

INDICAZIONI ALLA VIGILIA – Mancano precisamente ventiquattro ore a Sparta Praga-Inter e le supposizione su quelle che saranno le scelte di Simone Inzaghi non mancano, come sempre alla vigilia di una sfida importante. La gara di Champions League, valida per la settima giornata della prima fase, vede impegnati i nerazzurri dopo solo tre giorni dall’ultimo impegno in campionato. Alle stanchezze fisiche del fitto calendario, poi, si aggiungono anche gli infortuni delle ultime settimane, che non fanno altro che rende il tutto più complicato. Nella conferenza stampa prima di Sparta Praga-Inter, però, mister Inzaghi ha voluto tranquillizzare proprio sulle condizioni di uno dei suoi calciatori acciaccati, che nel frattempo è anche protagonista di rumors di mercato. Si tratta di Davide Frattesi, che a sorpresa potrebbe salire in cattedra domani sera all’Epet Arena di Praga.

Frattesi, buone notizie per Inzaghi. Alla vigilia di Sparta Praga-Inter svanisce anche la Roma!

RECUPERATO – Incalzato dai giornalisti, che hanno domandato qualche informazione in più sulla situazione mentale e fisica di Frattesi, mister Inzaghi è stato felice di rassicurare tutti. A detta dell’allenatore piacentino, infatti, il numero sedici nerazzurro sta così bene che potrebbe addirittura partire titolare in Sparta Praga-Inter. Il ballottaggio aperto per l’ex Sassuolo è quello con Nicolò Barella che, come sottolinea il mister, è reduce da sette gare consecutive dal primo minuto. A quanto pare, dunque, Frattesi ha completamente smaltito il problema fisico delle ultime settimane, che lo aveva tenuto fuori anche dalla gara contro l’Empoli (per la quale era comunque in panchina).

FANTASMA MERCATO – Inzaghi si prende ancora del tempo per decidere a chi dare la maglia da titolare fra il romano e il sardo. A proposito di Roma, l’allenatore nerazzurro ha voluto scacciare via anche il fantasma del mercato che aleggia da troppo tempo intorno al centrocampista. Questo quanto dichiarato da Inzaghi merito alle voci che vedrebbero Frattesi vicino al passaggio alla Roma: «È sereno, al netto di tutto ciò che si dice. Il fatto di vederlo lavorare come sperimentato negli ultimi giorni mi lascia ben sperare a partire dalla gara di domani».