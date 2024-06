Frattesi a sorpresa, Riso fa scoppiare il caso! C’è un timore − CdS

L’agente di Davide Frattesi, Beppe Riso, ieri è stato intercettato sotto la sede dell’Inter. E a sorpresa, nonostante si dovesse parlare di altro, ha fatto saltare fuori il suo nome.

GRANA – Caso Frattesi in casa Inter? Meglio andarci piano, ma sicuramente Riso (agente del centrocampista) quel nome sotto la sede nerazzurra lo ha tirato in ballo. Come riferisce il Corriere dello Sport, la mezzala di inserimento, oggi in Nazionale perché impegnato a Euro 2024, necessita di più spazio in vista della prossima stagione. Nella sua prima annata all’Inter, Frattesi non ha giocato quasi mai da titolare contribuendo e non poco allo scudetto subentrando dalla panchina e trasformandosi in un grandissimo jolly per Simone Inzaghi. Ora però, secondo il quotidiano romano, lo stesso Frattesi ha un timore: ossia quello di rivivere di nuovo un’altra stagione da dietro le quinte e da “semplice riserva”.

Frattesi reclama spazio all’Inter. Mercato? Al momento nulla

SPAZIO – In questa sua prima esperienza all’Inter, Frattesi ha collezionato 42 presenze tra tutte le competizioni, condite da otto reti e sette assist. Inzaghi, appunto, lo ha utilizzato più come pedina a gara in corso, che da titolare. D’altronde la presenza di Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan non lo ha di certo favorito. Nella nuova imminente annata, viste le partenze sia di Klaassen che di Sensi e l’arrivo di Zielinski, Frattesi diventerà il primo sostituto di Barella. Questa situazione, a detta del Corriere dello Sport, potrebbe causargli qualche malumore. Al momento, non si parla di mercato o di valigie in mano. Frattesi è un giocatore dell’Inter e come lui stesso ha dichiarato più volte, Milano è già casa sua.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno