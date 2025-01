Frattesi-Roma, apertura concreta. L’Inter con un’intenzione chiara!

Continuano i rumors su Davide Frattesi e la Roma. Adesso, però, l’affaire di mercato prende una piega concreta. Ecco la svolta dell’ultima ora e le intenzioni dell’Inter.

NOVITÀ – La finestra invernale di mercato ha preso il via ieri, mentre l’Inter era impegnata a Riyad nella semifinale di Supercoppa Italiana. Il campo, tuttavia, non sposta il focus dai rumors di calciomercato, che nelle ultime ore vedono protagonista Davide Frattesi in orbita Roma. La motivazione principale per cui il centrocampista italiano potrebbe lasciare l’Inter è legata all’utilizzo minimo che ne fa di lui Simone Inzaghi. Eppure, proprio ieri sera l’allenatore nerazzurro ha dimostrato di avere fiducia nell’ex Sassuolo, impiegandolo nel secondo tempo della sfida contro l’Atalanta. Il messaggio lanciato dal mister interista, però, potrebbe non essere bastata, considerando che proprio all’indomani della semifinale di Supercoppa Italiana sembra esserci una svolta di mercato nell’affaire Frattesi-Roma.

Frattesi alla Roma? Le novità di mercato e la posizione dell’Inter

CONCRETEZZA – Se fino a poche ore fa quello fra Frattesi e la Roma sembrava un infondato rumors di mercato, adesso la situazione sembra farsi più concreta. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, l’interesse del club romano per il centrocampista dell’Inter è reale. Tra l’altro, i giallorossi avevano già manifestato la volontà di ottenere il calciatore, cresciuto nella Primavera giallorossa prima di cederlo al Sassuolo nel 2017, un anno e mezzo fa. Operazione poi sfumata col passaggio del classe 1999 proprio all’Inter.

LE POSIZIONI – La Roma, dunque, torna ora forte su Frattesi, al quale ha mostrato interesse. Ma qual è la posizione del giocatore? Secondo Di Marzio, l’ex Sassuolo, insoddisfatto del suo minutaggio in nerazzurro, sarebbe pronto ad ascoltare eventuali offerte giallorosse. L’apertura da entrambe le parti, però, non coincide con la posizione dell’Inter che, oltre a farne una valutazione alta, non ha intenzione di cedere il centrocampista nella sessione di mercato invernale. Da segnalare, inoltre, anche la posizione della Roma, non interessata a mettere sul piatto un eventuale scambio con Lorenzo Pellegrini.