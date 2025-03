Frattesi rivela: «Se ogni tanto sembro spento mi scuso. Chi mi conosce sa»

Davide Frattesi, nel post Inter-Udinese, fa un po’ preoccupare i tifosi nerazzurri. Nel suo messaggio social rivela un incerto malessere.

MALESSERE – Frattesi grande protagonista di Inter-Udinese. Il centrocampista, sceso in campo dal primo minuto al posto di Nicolò Barella, ha giocato una grande partita segnando anche il gol del momentaneo 2-0. L’ex Sassuolo, lanciato dall’inizio da Simone Inzaghi, ha risposto alla grande. Brio, inserimenti senza palla e solita dinamicità: insomma, il vero Frattesi. Ma nel post partita, tramite il suo account Instagram, ha voluto rivelare un incerto malessere che lo sta affliggendo nell’ultimo periodo. Ecco come ha commentato il classe 1999 di Fidene: «Oggi era troppo importante… Vi chiedo scusa se ogni tanto sembro spento, ma chi mi conosce sa cosa sta succedendo. FORZA INTER!». Ma a cosa si riferisce Frattesi?

Frattesi rivela un malessere dopo la partita tra Inter e Udinese

IN BOCCA AL LUPO – A cosa fa riferimento Frattesi? Da escludere una questione puramente calcistica e legata al mercato. Sarà qualcosa di personale e probabilmente più importante. Ovviamente, è giusto rispettare la riservatezza del ragazzo e la nostra redazione non può che mandare un grande in bocca al lupo al ragazzo con l’augurio che tutto possa risolversi per il verso giusto. Sicuramente il campo e queste prestazioni possono aiutarlo.