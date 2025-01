Frattesi, l’agente Riso ammette: «La cessione una mia idea. Lui e l’Inter contenti!»

Giuseppe Riso esce dalla sede dell’Inter e i giornalisti lo prendono d’assalto. Il tema principale è, ovviamente, il suo assistito Davide Frattesi. L’agente, però, racconta la verità sui rumors della cessione nel mercato di gennaio.

IDEA PERSONALE – Quest’oggi grande fermato nella sede di Viale della Liberazione. Tra i presenti nella sede dell’Inter c’è Giuseppe Riso, agente di Davide Frattesi su cui per tutto il mercato di gennaio si sono accesi i riflettori. In realtà il procuratore si trova sul posto per altre faccende, come i rinnovi di contratto dei giovani Matteo Lavelli e Giacomo De Pieri. Non sono mancate, tuttavia, le dichiarazioni rivolte all’affaire Frattesi: «Non abbiamo parlato di Davide. Non c’è stato niente di concreto, era più una mia idea. Discorsi con la Roma? Era una cosa di inizio mercato. Ripeto, era una mia idea, né di Davide e né dell’Inter. Lui è contento di rimanere, lo ha detto. Se ne riparla in estate? Per adesso no».

Da Frattesi a De Pieri, passando per Lavelli e Ausilio: le confessioni dell’agente Riso

SIMPATICO – Giuseppe Riso, prima di salire sull’automobile con cui ha lasciato Viale della Liberazione, ha commentato anche il momento dei suoi due giovani assisti dell’Inter: «De Pieri è fortissimo , un ragazzo spettacolare. C’è stata tanta emozione per l’esordio. Il prossimo sarà Lavelli? Sì, credo di sì. Ausilio ha detto che sono simpatico? Sì e anche troppo attivo. Anche lui è simpatico eh». Questa la battuta finale con la quale l’agente di Frattesi ha concluso il discorso legato all’Inter. Sarà davvero finita qui?