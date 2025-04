Frattesi pronto a fare 3/3 e in Parma-Inter ancora due dubbi – CdS

Frattesi giocherà ancora titolare e lo farà per la terza volta consecutiva. In vista di Parma-Inter, Simone Inzaghi ha ancora due dubbi da sciogliere.

LE ULTIME – Oggi Parma-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di campionato. Si entra nel vivo e ogni partita adesso vale tantissimo. Simone Inzaghi lo sa e quindi non lascerà nulla al caso per quanto riguarda la formazione che dovrà scendere in campo oggi alle 18 allo Stadio Ennio Tardini. Davide Frattesi è pronto alla sua terza titolarità di fila, dopo quelle contro Udinese e Milan. Due prestazioni disconnesse tra sabato e mercoledì: determinante contro i friulani in campionato, spenta e buia contro il Diavolo in Coppa Italia. Simone Inzaghi ha comunque ancora due dubbi da dover sciogliere e li risolverà durante la riunione tattica di questa mattina.

La probabile formazione di Parma-Inter: Inzaghi valuta due giocatori

BALLOTTAGGI – I principali dubbi di Inzaghi per la partita del Tardini riguardano Hakan Calhanoglu-Kristjan Asllani e Federico Dimarco-Carlos Augusto. Al momento, sia il turco che l’esterno italiano sono davanti rispettivamente all’albanese e al brasiliano. Per il resto Bisseck è in vantaggio su Pavard, mentre al centro Acerbi in pole su de Vrij. In avanti, ci saranno sia Lautaro Martinez che Thuram.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.