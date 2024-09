Frattesi pronto al bis e al tris! Inzaghi vuole una metamorfosi – CdS

Frattesi sabato a Udine ha sostituito molto bene Barella, sbloccando subito la partita. Ora avrà altre due chance con l’Inter e Inzaghi gli chiede qualcosa in più per il bene della squadra.

ANCORA CHANCE – Davide Frattesi non vuole farsi scappare le altre due chance che lo vedranno in campo contro Stella Rossa in Champions League e Torino in campionato. Dopo l’ottima partita di Udine, con tanto di gol dopo appena 43 secondi, il centrocampista romano ora punta a fare bene pure contro i serbi e i granata. Sabato ha sostituito molto bene l’insostituibile Nicolò Barella, che ne avrà ancora per qualche giorno. Impatto importante per l’ex Sassuolo, anche per rispondere alle critiche dopo la titolarità non sfruttata a Monza. Ma Simone Inzaghi, adesso, gli chiede di più, non solo per sé stesso ma anche per il bene della squadra.

Frattesi a tutto campo: l’Inter e Inzaghi provano a plasmarlo

TRASFORMAZIONE – Da splendido incursore, scrive il Corriere dello Sport, Frattesi dovrà fare una metamorfosi diventando decisivo non solo negli ultimi 20 metri, ma anche tutto campo, viste le caratteristiche tecniche e fisiche presenti nel bagaglio del centrocampista. Da questo punto di vista, Inzaghi può diventare l’allenatore ideale per lui, come testimoniano gli upgrade di Federico Dimarco sulla corsia e soprattutto di Hakan Calhanoglu in regia. Frattesi ha tutte le carte in tavola per farlo: talento, età (25 anni) e cultura del lavoro.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia