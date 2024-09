Frattesi, prima Monza e poi Manchester: l’Inter e il suo ‘paradosso’

Frattesi, dopo aver fatto parlare di sé positivamente in Nazionale, è pronto anche per l’Inter. Doppia trasferta per essere ancora protagonista.

LANCIO – Basterà una sola partita per porre fine al paradosso Frattesi? Probabilmente no. Fatto sta, che domani sera il centrocampista ex Sassuolo è favorito per ottenere una maglia dal primo minuto in Monza-Inter. Simone Inzaghi è pronto a lanciarlo dall’inizio, dopo averlo panchinato tre volte consecutivamente contro Genoa, Lecce e Atalanta. L’exploit avuto in nazionale, contro Francia e Israele, non è passato inosservato e a ridosso del mini tour de force, che vedrà l’Inter impegnata in sequenza contro Monza, Manchester City e Milan, l’allenatore piacentino non può esentare la squadra dalle sue rotazioni. Frattesi ne farà parte e domani ritornerà in una delle sue case (ex Monza) per ritrovare la vena realizzativa anche con la Beneamata.

Frattesi l’arma in più dell’Inter per Monza e Manchester

ARMA – D’altronde, ogni momento buono e positivo è da sfruttare, soprattutto agli albori di una stagione. Frattesi, non solo fisicamente sta benissimo, ma mentalmente è tornato ad Appiano Gentile con una marcia in più. La breve campagna in nazionale, oltre a creare un lungo e preventivabile dibattito sul suo differente impiego tra Inter e Italia, ha ridato a Inzaghi un Frattesi più pronto che mai. Notizia sicuramente non banale, visto il fitto calendario ormai prossimo dell’Inter. Sia al Brianteo, che poi a Manchester servirà gente di gamba e propositiva. Frattesi, da questo punto di vista, può rivelarsi un’arma fondamentale per l’Inter. A Monza inizierà dall’inizio, mentre all’Etihad probabilmente da subentrato. In entrambi i casi, Inzaghi potrà dormire sonni tranquilli. Non sempre paradosso fa rima con problema!