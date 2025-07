Frattesi ora rinnova con l’Inter: ingaggio in aumento. I tempi – TS

Davide Frattesi rinnoverà con l’Inter. Il centrocampista di Fidene, ai ferri corti con Simone Inzaghi, si prepara a diventare uomo cardine per il nuovo allenatore Cristian Chivu.

PIANI CAMBIATI – Doveva essere l’ultima stagione con la maglia dell’Inter e invece, una volta salutato Simone Inzaghi, per Frattesi il futuro è cambiato. Il centrocampista di Fidene, classe 1999, rimarrà in nerazzurro e anzi rinnoverà il proprio contratto, prolungandolo fino al 30 giugno 2030 e con un aumento dell’ingaggio, che passerà dagli attuali 2.8 a 3.4 milioni di euro. A settembre dovrebbe esserci la fumata bianca. Il mondo di Davide è cambiato in un sol colpo: con Inzaghi la storia era ormai arrivata ai titoli di coda, con il mancato ingresso nella finale di Champions League come ultima goccia a far traboccare il vaso, poi l’addio del mister piacentino e l’arrivo di Chivu. Col rumeno, l’Inter passerà dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Ergo: Chivu, che apprezza tantissimo le caratteristiche di Frattesi, potrebbe diventare l’arma in più del giovane allenatore.

Per Frattesi ancora pagine da scrivere all’Inter

GRANDI SERATE – In questo biennio di Inter, Frattesi si è comunque regalato tante soddisfazioni. Dai gol all’ultimo secondo nell’anno della seconda stella contro Verona e Udinese (decisivi) fino alle firme nelle grandi ed epiche notti di Champions League contro Bayern Monaco all’Allianz Arena e Barcellona nello storico 4-3 in semifinale a San Siro. La sua storia con la Beneamata non finirà, anzi, è destinata ad essere riempita di nuovi capitoli.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira